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Метабиотик

Продукт нового поколения для
поддержания здорового баланса
микрофлоры кишечника.

купить дайго

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Как принимать Дайго?

Как работает Дайго?

Экстракт брожения 16-ти штаммов лактобактерий

Выделения лактобактерий активизируют действие родных бактерий, живущих в микрофлоре кишечника с самого рождения и способствуют их размножению. Не только ограничивают размножение патогенных (вредных) бактерий, и снижают их количество, но и подавляют их вредоносную деятельность в микрофлоре кишечника. Таким образом устанавливая здоровый баланс. Патогенные (вредные) бактерии замещаются полезными бактериями и кишечная среда, без какого-либо вреда организму, плавно улучшается.

После приема, продукт Daigo поступает в кишечник человека.

Cодержащийся в Дайго клеточный материал тел бактерий осуществляет стимуляцию иммунной системы кишечника, помогая активировать и контролировать иммунный баланс всего организма.

По факту поступления продукта в кишечник, содержащийся в Дайго ферментный экстракт брожения 16-ти L бактерий создает благоприятную природную среду для роста и активизации собственных полезных бактерий. Восстановленная полезная микрофлора подавляет патогенные (вредные) бактерии и микроорганизмы, выводит яды и токсины.

После приема, продукт Daigo поступает в кишечник человека.
По факту поступления продукта в кишечник, содержащийся в Дайго ферментный экстракт брожения 16-ти L бактерий создает благоприятную природную среду для роста и активизации собственных полезных бактерий. Восстановленная полезная микрофлора подавляет патогенные (вредные) бактерии и микроорганизмы, выводит яды и токсины.

Cодержащийся в Дайго клеточный материал тел бактерий осуществляет стимуляцию иммунной системы кишечника, помогая активировать и контролировать иммунный баланс всего организма.

Место производства

В 90 километрах к юго-западу от Токио, у подножия горы Фудзи – легендарного символа Японии, расположен завод компании B&S CORPORATION. Кроме того, что это очень живописное место, оно было выбрано еще и потому, что окрестности горы Фудзи являются национальным заповедником, а следовательно обеспечиваются идеальные экологические условия для производства экологически чистого продукта.

100% органический продукт​​

Цикл производства daigo – 2 года​​

Экологически чистое производство​​

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Исследования Дайго

В России и зарубежом

Результаты исследований
НИИ Скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского

Результаты исследований –
Хироми Шинья – д.м.н. профессора
университета им. Эйнштейна

Результаты клинических
исследований в Японии

Продукт Daigo включен
в программу оздоровления ведущих клиник

Проводим совместные мероприятия с Клиникой профессора Калинченко, Verba Mayr, Kivach, Luciano

Понимание процессов в организме, правильное питание, Daigo и спорт

Препарат Daigo используют

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В нашем магазине

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Вы можете приобрести Дайго у нашего партнера. Аптечная сеть «SHOHFARM» была основана в 1994 году. На протяжении более 20 лет компания успешно занимается розничной реализацией лекарственных препаратов, парафармацевтической продукции и изделий медицинского назначения. На сегодняшний день сеть аптек «SHOHFARM» состоит из 5 аптек, расположенных в разных точках столицы, деятельность которых максимально направлена на качественное обслуживание пациентов.

Ayol Care - Центр женского здоровья. Наш партнер, который заботится о женском здоровье и здоровье нового поколения. Сотрудники центра работают только с инновационными технологиями, методиками и препаратами.

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Узбекистан, г. Ташкент,
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ул. Кичик Халка Йули, 17а

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B&S Corporation на территории

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+998 97 700-51-11

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