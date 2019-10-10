100% органический продукт
Цикл производства daigo – 2 года
Экологически чистое производство
Выделения лактобактерий активизируют действие родных бактерий, живущих в микрофлоре кишечника с самого рождения и способствуют их размножению. Не только ограничивают размножение патогенных (вредных) бактерий, и снижают их количество, но и подавляют их вредоносную деятельность в микрофлоре кишечника. Таким образом устанавливая здоровый баланс. Патогенные (вредные) бактерии замещаются полезными бактериями и кишечная среда, без какого-либо вреда организму, плавно улучшается.
После приема, продукт Daigo поступает в кишечник человека.
Cодержащийся в Дайго клеточный материал тел бактерий осуществляет стимуляцию иммунной системы кишечника, помогая активировать и контролировать иммунный баланс всего организма.
По факту поступления продукта в кишечник, содержащийся в Дайго ферментный экстракт брожения 16-ти L бактерий создает благоприятную природную среду для роста и активизации собственных полезных бактерий. Восстановленная полезная микрофлора подавляет патогенные (вредные) бактерии и микроорганизмы, выводит яды и токсины.
Cодержащийся в Дайго клеточный материал тел бактерий осуществляет стимуляцию иммунной системы кишечника, помогая активировать и контролировать иммунный баланс всего организма.
В 90 километрах к юго-западу от Токио, у подножия горы Фудзи – легендарного символа Японии, расположен завод компании B&S CORPORATION. Кроме того, что это очень живописное место, оно было выбрано еще и потому, что окрестности горы Фудзи являются национальным заповедником, а следовательно обеспечиваются идеальные экологические условия для производства экологически чистого продукта.
100% органический продукт
Цикл производства daigo – 2 года
Экологически чистое производство
В России и зарубежом